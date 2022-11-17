استضاف كبار الزعماء والمشاهير في كوريا.. هذا الفندق أمضى فيه ولي العهد ليلته

ويمتلك الفندق تاريخاً غنياً في استضافة كبار الضيوف في السابق، بما في ذلك رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، والمستشار الألماني الأسبق هلموت كول، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند خلال زياراتهم لكوريا الجنوبية.