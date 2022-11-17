استضاف كبار الزعماء والمشاهير في كوريا.. هذا الفندق أمضى فيه ولي العهد ليلته

استضاف أحد أكبر فنادق العاصمة الكورية سيئول سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الرسمية لدولة كوريا الجنوبية.
ووفقاً لصحيفة "ذا كوريا تايمز" الناطقة بالإنجليزية، فقد أمضى ولي العهد ليلته في فندق "لوت سيئول"، الذي يقع في وسط العاصمة الكورية، واعتاد استضافة الرؤساء والزعماء ضيوف كوريا.
ويمتلك الفندق تاريخاً غنياً في استضافة كبار الضيوف في السابق، بما في ذلك رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، والمستشار الألماني الأسبق هلموت كول، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند خلال زياراتهم لكوريا الجنوبية.
كما استضاف الفندق مشاهير عالميين مثل بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، ونجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، ولاعب كرة القدم الأمريكي هاينز وارد، والممثلة صوفي مارسو.
وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة الكورية، فقد أنفق الفندق في عام 2018 نحو 4.1 مليار وون في تجديد غرف نوم والأجنحة المجهزة بكل وسائل الراحة والاستجمام.