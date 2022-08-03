"شاهينية" الشامسي تطير بـ"الأسرع" وتحقق المركز الأول بفئة لقايا بكار

طارت "الشاهينية" لـمانع علي الشامسي بالأسرع توقيتًا عند (6:21:697)، بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة لقايا بكار، من اليوم الثالث والأخير لسباقات اللقايا والتي خُصص فيها 12 شوطًا على مسافة 4 كم، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.