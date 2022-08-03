محليات

"شاهينية" الشامسي تطير بـ"الأسرع" وتحقق المركز الأول بفئة لقايا بكار

ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022
فئة لقايا بكار
فئة لقايا بكار
متعب البقمي
متعب البقمي

طارت "الشاهينية" لـمانع علي الشامسي بالأسرع توقيتًا عند (6:21:697)، بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة لقايا بكار، من اليوم الثالث والأخير لسباقات اللقايا والتي خُصص فيها 12 شوطًا على مسافة 4 كم، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وجاءت أسماء المطايا وملاكها الفائزون بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "مشكور" لـمحمد سعيد المري، "مزون" لـياسر محمد العطوي، "سحلان" لـعودة عبدالله العطوي، "اعتبار" لـحمد جارالله البريدي، "شوباش" لـجويعد فهيد العجمي، "الين" لـهرماس حسين العطوي، "سياف" لـصالح عوض آل رزق، "شلفا" لـعلي سعيد الهاجري، "الذيب" لـسالم سعيد الهاجري، "الشاهينية" لـمحمد حمد العذبة، "الفايز" لـعلي ناصر المري.

Sunil Crasto
Sunil Crasto
مهرجان ولي العهد للهجن 2022
فئة لقايا بكار

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