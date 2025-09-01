المركز الوطني للحياة الفطرية يوضح أن الصيد نشاط منظم يخضع للأنظمة واللوائح الرسمية

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية توضيحًا حول المقطع الإعلاني المتداول مؤخرًا، والذي يتضمن مشاهد محاكاة لممارسة الصيد، مؤكدًا أن الصيد في المملكة يُعد نشاطًا منظمًا تحكمه القوانين والأنظمة الوطنية.