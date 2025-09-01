المركز الوطني للحياة الفطرية يوضح أن الصيد نشاط منظم يخضع للأنظمة واللوائح الرسمية

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية توضيحًا حول المقطع الإعلاني المتداول مؤخرًا، والذي يتضمن مشاهد محاكاة لممارسة الصيد، مؤكدًا أن الصيد في المملكة يُعد نشاطًا منظمًا تحكمه القوانين والأنظمة الوطنية.
وأوضح المركز أن ممارسة الصيد تتم وفق تصاريح رسمية وأنواع محددة، ووسائل مشروعة ومعلنة مسبقًا، وذلك حفاظًا على سلامة البيئة والتوازن البيئي، وانسجامًا مع الأنظمة والالتزامات الوطنية والدولية.
وأكد المركز حرصه المستمر على الرقابة والتوعية لحماية الحياة الفطرية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ومشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية التنوع البيولوجي.