"ريف السعودية": ارتفاع مراكز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية يُسهم في نمو قطاع الفاكهة

وأوضح البرنامج، أن تلك المراكز تقوم بالدور اللوجستي للمتاجر، حيث تلعب دوراً مهماً في تعزيز سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد في قطاع الفاكهة، من خلال استقبال منتجات الفاكهة والقيام بعملية التبريد المبدئي لها؛ بغرض زيادة العمر التخزيني للفاكهة، إضافة إلى القيام بعمليات تنظيف وفرز وتعبئة وتغليف منتجات الفاكهة؛ من خلال معدات مجهزة لهذه المهمة، ثم يتم حفظ تلك المنتجات في مستودعات ضخمة مبرّدة ومجهّزة موجودة بالمراكز، وأخيراً تأتي عملية التسويق والبيع، حيث يتم البيع بطرق عدة؛ سواءً أكان ذلك عن طريق الحراج الإلكتروني أم المباشر، وأيضاً من خلال ربطها بالمتاجر الإلكترونية، أو إنشاء متاجر بيع صغيرة لرواد الأعمال، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الصناعات التحويلية المبسّطة لاستغلال المنتجات المعرضة للتلف؛ كعصر وتجميد الفواكه التي تجاوزت مرحلة النضج التسويقي.