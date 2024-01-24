بأكثر من 50 مليوناً.. "أمانة القصيم" توقع عقداً استثمارياً لتشغيل مواقف شمال بريدة

وقّعت أمانة منطقة القصيم عقداً استثمارياً لمشروع تشغيل وتطوير مواقف شمال بمدينة بريدة، وذلك ضمن برامجها التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تهدف إلى التكامل في توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة.