بأكثر من 50 مليوناً.. "أمانة القصيم" توقع عقداً استثمارياً لتشغيل مواقف شمال بريدة

وقّعت أمانة منطقة القصيم عقداً استثمارياً لمشروع تشغيل وتطوير مواقف شمال بمدينة بريدة، وذلك ضمن برامجها التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تهدف إلى التكامل في توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة.
ويقع المشروع الاستثماري شمال مدينة بريدة، حيث يزيد إجمالي المواقف على (5184) موقفاً، وتم توقيع العقد بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال، لمدة عشر سنوات.
ودعت أمانة منطقة القصيم، المؤسسات وشركات القطاع الخاص، إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة الاستثمار البلدي (فرص)، التي تطرحها أمانة المنطقة في مجالات الاستثمار الصحي والسياحي والرياضي والتجاري وغيرها.