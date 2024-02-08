انطلاق النسخة الأولى من منتدى "كاوست" للمستقبل الرياض.. الاثنين المقبل

وتناول حلقات النقاش الموضوعات العلمية، بما في ذلك الطاقة والصحة والبيئة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوساط الأكاديمية، وجذب المواهب الكبرى وتعزيز دور المرأة في العلوم وتطوير الشراكات الإستراتيجية. وقال البروفيسور توني تشان رئيس كاوست بهذه المناسبة "استطعنا تأسيس أساس متين لجامعة عالمية المستوى عبر سعينا الدؤوب لتحقيق التميز في البحث والابتكار وتطوير المواهب. ويدعم هذا التميز إستراتيجيتنا الجديدة لتسريع الأثر، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية في المملكة، وتساهم في تسريع عملية التسويق التجاري والفوائد المجتمعية، وتعيد توجيه شركاتنا بطريقة فاعلة تدعم هذه الأوليات. سيشكل هذا الحدث منصة متميزة لتسليط الضوء على إنجازاتها السابقة، ونؤكد أيضاً على التزامنا الجاد بالإستراتيجية الجديدة للجامعة".