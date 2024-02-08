انطلاق النسخة الأولى من منتدى "كاوست" للمستقبل الرياض.. الاثنين المقبل

تستضيف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) النسخة الأولى من منتدى كاوست للمستقبل في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2024. ويهدف هذا الحدث إلى جمع شخصيات رفيعة المستوى من القيادة والمسؤولين الحكوميين، ومن الأوساط الأكاديمية والصناعة لعرض إنجازات كاوست على مدى 15 عاماً في مجال البحث والابتكار من خلال حلقات نقاش محورية ومعرض تفاعلي.
ومن المقرر أن يُعقد المنتدى في حي الشركات الناشئة في الرياض، "The Garage"، برعاية المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و بشراكة إعلامية مع وكالة الأنباء السعودية.
ويشارك في الحدث 47 متحدثاً، وستُعقد خلاله سبع حلقات نقاش ومعرض يضم 20 مشروعاً يسلط الضوء على جهود كاوست لتسريع الأثر في المملكة.
يشار إلى أن هذا المنتدى يركز على نحو أساسي على عرض كيفية توافق أبحاث كاوست مع أولويات البحث والتطوير والابتكار الجديدة في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه الأولويات الجديدة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء كاوست في عام 2022 إلى زيادة الاستثمارات البحثية في المملكة إلى 2,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف ذات قيمة عالية في مجال العلوم والتقنية.
ومن بين مشاريع كاوست المعروضة إعادة إحياء الشعاب المرجانية وتقنيات الخلايا الشمسية والتشخيص الطبي القائمة على الذكاء الاصطناعي. كما سيعرض العديد من الشركات الناشئة من الجامعة، بما في ذلك شركة البحر الأحمر، وهي شركة متخصصة في تقنية الزراعة المستدامة، وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وشركة واياكيت التي تعرض تقنيات حيوية توفر منتجات أكثر استدامة للتنظيف والتعقيم.
وتناول حلقات النقاش الموضوعات العلمية، بما في ذلك الطاقة والصحة والبيئة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوساط الأكاديمية، وجذب المواهب الكبرى وتعزيز دور المرأة في العلوم وتطوير الشراكات الإستراتيجية. وقال البروفيسور توني تشان رئيس كاوست بهذه المناسبة "استطعنا تأسيس أساس متين لجامعة عالمية المستوى عبر سعينا الدؤوب لتحقيق التميز في البحث والابتكار وتطوير المواهب. ويدعم هذا التميز إستراتيجيتنا الجديدة لتسريع الأثر، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية في المملكة، وتساهم في تسريع عملية التسويق التجاري والفوائد المجتمعية، وتعيد توجيه شركاتنا بطريقة فاعلة تدعم هذه الأوليات. سيشكل هذا الحدث منصة متميزة لتسليط الضوء على إنجازاتها السابقة، ونؤكد أيضاً على التزامنا الجاد بالإستراتيجية الجديدة للجامعة".
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