بعد فيديو تعذيب القرود.. عقوبة الـ400 ألف تنتظر منتهكي قوانين الرفق بالحيوان

ينتظر صاحب مقطع فيديو تعذيب قرود البابون، والذي أثار موجة من السخط والاستياء في أوساط المتابعين بعد تداوله على نطاق واسع، عقوباتٍ مالية تتراوح ما بين 50 ألفًا إلى 400 ألف ريال؛ بحسب قوانين الرفق بالحيوان.
وكشفت وزارة الزراعة في وقت سابق عن أن تعذيب الحيوان والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة فعل تُحَرمه الإنسانية والشريعة الإسلامية، تعاقِب المملكة مرتكبيها بعقوبات مالية تصل إلى 400 ألف ريال، وتصل إلى السجن والتشهير.
وفصّلت الوزارة تلك العقوبات حيث أوضحت أن عقوبة مخالفي الرفق بالحيوان لا تتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى، وتصل إلى 100 ألف ريال عند تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، وتصل إلى 200 ألف ريال عند وقوع المخالفة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، وإغلاق المنشأة 90 يومًا، وتصل إلى 400 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة الرابعة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي، وقد تصل إلى التشهير بالمخالفين بعد اكتساب الحكم للقطعية؛ وفقًا لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الإساءات المتعمدة تصل عقوبتها إلى السجن حسب نظام الثروة الحيوانية في المملكة.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق مرحلة معالجة مشكلة تزايد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة في المملكة؛ من خلال تطبيق حزمة من الحلول المبنية على دراسات علمية سَبَق تنفيذها بمشاركة خبراء محليين ودوليين وضعت خط الأساس للمعالجة.
وتتضمن الحلولُ المعالجةَ الجذرية لانتشار القرود وإبعادها عن المناطق المأهولة، مع ضمان عدم عودة المشكلة من خلال حزمة من الحلول التي أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.