الرياض تستعد لاستضافة خبراء محليين ودوليين في "مستقبل العقار" الثالث

أعد منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة التي ستنطلق خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، عن عددٍ من المحاور الاستراتيجية التي تتعلق بمنظومة العقار، أبرزها "دور العقار في تحسين مرونة الأعمال"، وسيتناول المشاركون في أعمال المنتدى، من خبراء وصناع وقادة العقار، محليًا وعالميًا، ومستثمرين وشخصيات قيادية، هذا المحور من عدة أوجه، وصولاً إلى توصيات نافذة حوله.