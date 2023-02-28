شاهد.. العروض الفلكلورية تجذب زوار مهرجان الكُتّاب والقراء بالشرقية

وتستهدف العروض مختلف شرائح المجتمع من زوار المهرجان، حيث تتنوع ما بين سامري وعرضة نجدية، وجلسة العريس، وعرضة اللوة والغادري والبستنة، وجلسة الفريسة، والبشكة، وبحري ونقازي والدوسري ودزة عريس وعاشوري، إضافةً إلى العديد من العروض الفلكلورية من شعبيات تؤديها فرقاً فلكلورية سعودية.