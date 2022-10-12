بالصور.. "سلطان بن سلمان" يزور مركز "هبة" لمتلازمة داون في الخبر

من جهته، قال الدكتور سامي بن غازي العتيبي مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية عن أهمية هذا المركز: نعتز بأن تضم المنطقة الشرقية مركزًا تعليميًا متكاملًا لفئة غالية على قلوبنا، وتحرص وزارة التعليم على الاستفادة من هذه المنشأة من خلال تقديم برامج دراسية وتطويرية للطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون ليكونوا أشخاصًا منتجين مستقلين بذاتهم.