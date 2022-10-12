بالصور.. "سلطان بن سلمان" يزور مركز "هبة" لمتلازمة داون في الخبر

زار رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بزيارة مركز هبة لمتلازمة داون في مدينة الخبر، والذي يعد إحدى مبادرات مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب سليمان بن عبدالقادر المهيدب، ومدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي.
وقد تجول الأمير سلطان في أقسام المركز؛ للتعرف على مرافقه التشخيصية والتعليمية والتأهيلية، والتي تخدم الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون وأولياء أمورهم، والدور الذي سيلعبه المركز لتأهيل جيل جديد من ذوي المتلازمة.
وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع؛ لدعم المجموعة البحثية الخاصة بدراسة جينومات متلازمة داون والمسببات لها وطرق الوقاية منها.
وتضمّنت الزيارة جولة في حديقة المهيدب في حي الهدا، وهي إحدى حدائق "نلعب معًا"، والتي تهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم من الأطفال الأصحاء.
ووجّه الأمير سلطان شكره لمؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع وأسرة المهيدب على المبادرات والمشاريع الخيرية التي يقومون بها، وقال: نعتز بوجود منشأة كمركز المهيدب لمتلازمة داون "هبة" الذي أسس على أعلى المستويات، ويعمل على تشغيله أفضل الكفاءات التعليمية، وسعداء بالاتفاقية التي تم توقيعها بين المؤسسة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والتي بلا شك ستكون ذات أهمية.
وأضاف: المركز يمر الآن بمرحلة استثنائية في هذا العصر الاستثنائي؛ وذلك لحرص خادم الحرمين الشريفين على تسخير كل الإمكانيات لمواجهة قضية الإعاقة، وتبنيها كقضية محورية وليست إجرائية.
من ناحيته، قال سليمان بن عبدالقادر المهيدب رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب: مملكتنا الغالية تشهد خططًا ومشاريع تنموية غير مسبوقة في ظل قيادتنا الحكيمة، ونحن نعتز بالفرصة التي أتيحت لمؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع؛ للمساهمة في إنشاء مركز تعليمي نموذجي يغطي كل المراحل الدراسية للبنين والبنات من ذوي متلازمة داون، وبالشراكة مع وزارة التعليم.
من جهته، قال الدكتور سامي بن غازي العتيبي مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية عن أهمية هذا المركز: نعتز بأن تضم المنطقة الشرقية مركزًا تعليميًا متكاملًا لفئة غالية على قلوبنا، وتحرص وزارة التعليم على الاستفادة من هذه المنشأة من خلال تقديم برامج دراسية وتطويرية للطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون ليكونوا أشخاصًا منتجين مستقلين بذاتهم.
جدير بالذكر أن مساحة مركز هبة لمتلازمة داون حوالي 15000 متر مربع؛ حيث تبلغ مساحة المبنى 6200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المرافق الخارجية والمساحات الخضراء 8800 متر مربع.
وتم إنشاء هذا المبنى بأعلى المعايير العالمية التي تهتم ببناء المنشآت النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة، تحت اشراف منظمة Down Syndrome International Education العالمية.