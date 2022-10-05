"نايف الأمنية" تكشف لزوار "معرض الكتاب" دور الحشرات في تحديد زمن الوفاة

الطريقة الثانية ‏في تحديد فترات الوفاة الطويلة: استخدام دورة حياة الخنافس؛ لأن دورة حياتها طويلة؛ حيث يمكن للأطوار البالغة واليرقات أن توجد على بقايا الجيفة لسنوات بعد الوفاة، كما يفيد تعريف الأنواع الخاصة بكل بيئة سواء أكانت مائية أم برية أم زراعية أم صحراوية، أم سكانية أم قرب السواحل، في معرفة المكان الذي حدثت فيه الوفاة أو ارتكبت فيه الجريمة، وما إذا تم سحب الجثة وتغيير مكانها الأصلي أو غمرها بالماء، ‏وأيضًا عن طريق معرفة الأنواع الخاصة بالفصول خلال العام يمكن معرفة الفصل الذي حدثت فيه الوفاة، وهذا يسهم في فك ألغاز جرائم القتل، وقد أُنجز كثير من الأبحاث عن نموذج تعاقب الحشرات على الجثث في مختلف أنحاء العالم، وفي السعودية تم تحديد نماذج التعاقب الحشري على جيف الأرانب في عدد من المناطق.