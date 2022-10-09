أمير الشرقية يدشن مشروع "سار" لربط شبكتي الشرق والشمال للشحن والشبكة الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية

بدوره قدم وزير النقل والخدمات اللوجستية شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يوليانه من اهتمام كبير لتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية ولأمير المنطقة الشرقية على الدعم الذي تحظى به مشاريع النقل بالمنطقة، مؤكداً سعي "سار" الدائم لتنفيذ المشاريع بجوده واتقان، في ظل الدور الكبير الذي تقدمه الخطوط الحديدية السعودية لتعزيز النقل البري في المملكة، وأكد على الأهمية الكبيرة التي يمثلها ربط شبكتي الشمال والشرق في المنطقة الشرقية وشبكة مدينة الجبيل الصناعية، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم بشكل فاعل في تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالإضافة الى جعل المملكة منطقة لوجستية عالمية.