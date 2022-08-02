أبو ظبي تحتضن وجهة سكنية على مستوى العالم تحمل اسم "متحف اللوفر أبو ظبي"

تتميّز هذه الوجهة السكنيّة، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2025، بإطلالات وتصاميم ساحرة ومساحات متميّزة ووسائل راحة وخدمات استثنائيّة. يقع مجمّع "اللوفر أبوظبي ريزيدنسز" في قلب المنطقة الثقافية في أبوظبي وسط جزيرة السعديات. تمتد هذه المنطقة المرتقب إطلاقها على مساحة 242,000 متر مربّع، وستضم عند اكتمالها مساحات للبيع بالتجزئة ومناطق رفيعة المستوى مخصّصة للترفيه والاستجمام، بالإضافة إلى ما يقارب 3,000 وحدة سكنية وفندقين ومساحات عمل مشتركة للمشاريع الجديدة والشركات الناشئة. يتربّع المجمّع وسط العديد من المعالم الشهيرة التي تضم متحف اللوفر أبوظبي، جوجنهايم أبوظبي، متحف زايد الوطني، بيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف التاريخ الطبيعي المرتقب إطلاقه في أبوظبي.