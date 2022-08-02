أبو ظبي تحتضن وجهة سكنية على مستوى العالم تحمل اسم "متحف اللوفر أبو ظبي"

كوجهة عالميّة تشتهر بتطوّرها الدائم، وقدراتها المثبتة على ابتكار استراتيجيات تلبّي متطلبات السوق المتغيّرة، تقدّم أبوظبي،عاصمة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة سوقاً عقاريّاً يتميّز بقوّته وجاذبيّته، ويدعمه مشهد تنظيمي قوي.
وتماشياً مع جهود إمارة أبوظبي لتعزيز قوّة قطاع العقارات من خلال الاستمرار في تطوير منظومتها الاستثمارية عالمية المستوى وابتكار صروح معمارية مذهلة، أبرمت شركة الدار العقاريّة ("الدار")، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، و"متحف اللوفر أبوظبي"، المؤسسة الثقافية العالمية الرائدة في الشرق الأوسط، عن شراكة عالميّة لإطلاق "اللوفر أبوظبي ريزيدنسز".
تتميّز هذه الوجهة السكنيّة، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2025، بإطلالات وتصاميم ساحرة ومساحات متميّزة ووسائل راحة وخدمات استثنائيّة. يقع مجمّع "اللوفر أبوظبي ريزيدنسز" في قلب المنطقة الثقافية في أبوظبي وسط جزيرة السعديات. تمتد هذه المنطقة المرتقب إطلاقها على مساحة 242,000 متر مربّع، وستضم عند اكتمالها مساحات للبيع بالتجزئة ومناطق رفيعة المستوى مخصّصة للترفيه والاستجمام، بالإضافة إلى ما يقارب 3,000 وحدة سكنية وفندقين ومساحات عمل مشتركة للمشاريع الجديدة والشركات الناشئة. يتربّع المجمّع وسط العديد من المعالم الشهيرة التي تضم متحف اللوفر أبوظبي، جوجنهايم أبوظبي، متحف زايد الوطني، بيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف التاريخ الطبيعي المرتقب إطلاقه في أبوظبي.
يعزّز مشروع "اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز" من مكانة أبو ظبي كوجهة ثقافيّة عالميّة، ويضم 400 شقّة سكنيّة تشمل استوديوهات وشقق تتنوّع مساحاتها ما بين غرفة ورفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى خمس وحدات بنتهاوس بتصاميم فريدة. ويضم المشروع منطقة اجتماعية للسكان "لو سالون ديتينت" (Le Salon Détente)، ودار عرض سينمائي خاصة تتألف من 12 مقعد لتجربة مشاهدة خاصة وحصرية، ومركز العناية واللياقة المتكامل "سبا بيان إيتر" (Spa Bien-être)الذي يضم صالة ألعاب رياضية، وغرف ساونا، مع مساحات متعدّدة الاستخدامات لليوغا والتأمل، إلى جانب غرفة الألعاب الداخلية للأطفال "كرييتافيتي" (Creativité). كما يمكن للسكان أيضاً الاستمتاع بإطلالات خلابة مباشرة على متحف اللوفر أبو ظبي وأفق أبو ظبي الساحر من خلال أحواض السباحة ومنصة مشاهدة الغروب والمساحات الخضراء التي تمتد على طول المجمّع.
تتميّز الوحدات السكنيّة في "اللوفر أبو ظبي رزيدنسز" بتصاميمها المفعمة بالرقي، حيث تم تجهيزها بديكورات داخلية وأجهزة منزلية مدمجة تم اختيارها من أشهر العلامات التجارية العالمية. وتكتمل تجربة الإقامة الرائعة مع مجموعة خدمات فاخرة من فئة الخمس نجوم مصمّمة بعناية لتلبية احتياجات السكان، وتشمل خدمات الكونسيرج الحصرية، بدءاً من "خدمة الطاهي المنزلي" للاستمتاع بتجربة خاصة لتناول الطعام، وحتى خدمة التدبير المنزلي الاحترافية وخدمات أخصائيي الأزياء ومساعد التسوّق الشخصي ورعاية الحيوانات الأليفة وتمشية الكلاب وغيرها الكثير من الخدمات الاستثنائية.
تم تأسيس متحف اللوفر أبو ظبي بناءً على اتفاقيّة تاريخية بين فرنسا ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة، في 6 مارس 2007، ليكون أول متحف عالمي في العالم العربي. وتتولى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الإشراف على المتحف الأيقوني الذي يجمع بين مختلف الثقافات العالمية من خلال عرض أعمال قديمة ومعاصرة من جميع أنحاء العالم وتسليط الضوء على ما تحمله هذه الأعمال من أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية خاصّة.
وقد رسّخ متحف اللوفر أبوظبي مكانته كإحدى أروع الأيقونات المعمارية الحديثة وأصبح وجهة ثقافية فريدة تستقطب عشاق الفن والتاريخ والثقافة والتراث من جميع أنحاء العالم. ويقدّم المتحف برنامجاً حافلاً بالعروض والفعاليات المميزة التي تسلّط الضوء على المواهب الإبداعية المحلية والإقليمية والعالمية. وتتماشى رؤية الدار وخبرتها الطويلة في تطوير مجمّعات شاملة ومتنوعة مع قيم متحف اللوفر أبوظبي القائمة على الاحتفاء بالتنوع والتبادل الثقافي بين حضارات وشعوب العالم.
وبالتزامن مع إطلاق مجمّع "اللوفر أبو ظبي ريزيدنسز"، يمكن لمالكي الوحدات السكنيّة والسكان الاستفادة من عضوية حصرية تتيح لهم زيارة متحف اللوفر أبو ظبي وفعالياته، والحصول على السلع والمنتجات الحصرية التي تحمل شعار المتحف، فضلاً عن الاستشارات والخدمات الفنية الفردية.
لتمكين التنمية الاقتصادية المستدامة، عملت حكومة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة على تعزيز اقتصادها الغني من خلال تطوير قطاعات السياحة والتصنيع والصناعة، ما مكّنها من خلق بيئة مثاليّة للمستثمرين وتنويع مصادر الدخل في اقتصادها الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تمنح مناطق التملّك الحر للعقارات ونظام الضرائب المرن قيمة كبيرة للمستثمرين ومشتري المنازل من جميع أنحاء العالم.
وبحسب فئة الاستثمار، يمكن للمستثمرين العقاريين الاستفادة من فرصة التقدّم للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وهو نظام إقامة طويل الأمد تم إطلاقه في عام 2019، ويمنح الوافدين فرصة العيش والعمل والدراسة داخل الدولة دون الحاجة إلى كفيل مواطن، من خلال تأشيرة إقامة داخل الدولة لخمس أو عشر سنوات. كما تمنح الإقامة الذهبيّة حامليها مزايا حصريّة في إمارة أبوظبي، مثل الخصومات على الإسكان والرعاية الصحيّة وخدمات الضيافة والسيارات والخدمات المصرفيّة.
تعدّ أبوظبي اليوم إحدى أكثر الوجهات المفضّلة عالمياً للعيش والاستثمار والتقاعد، ويعود الفضل بذلك إلى بنيتها التحتيّة عالميّة المستوى، والتي تتجلّى في مجمّع "لوفر أبوظبي رزيدنسز" الذي يتم العمل على إنشائه، بالإضافة إلى المبادرات الحكوميّة التقدميّة التي تعزز مستويات الحياة فيها.
صُنّفت أبو ظبي على أنها أكثر المدن أماناً في العالم لست سنوات متتالية من قِبل مؤشر جودة الحياة في Numbeo2022، كما حافظت على مكانتها كأفضل مدينة للعيش في المنطقة للعام الثاني على التوالي، في مؤشر الإيكونوميست العالمي لمستوى المعيشة لعام 2021، ما يعكس المعايير الراقية والمتكاملة التي تتفرّد بها أبو ظبي كوجهة المفضّلة للعيش والاستقرار.
تقتصر المبيعات في مشروع "اللوفر أبوظبي ريزيدنسز" على عدد من الوحدات المختارة فقط. يمكن للراغبين بالشراء تسجيل اهتمامهم عبر موقع Aldar.com، أو التواصل مع مركز مبيعات الدار على الرقم+971 2 810 6400، أو عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.