بوفورات تجاوزت 8 ملايين م3.. المملكة تؤكد نجاح تجربتها في ترشيد المياه بالقطاع الحضري

وأوضحت الوزارة خلال ورقة عمل قدمها مدير عام الشؤون الفنية بالمركز الوطني لكفاءة وترشيد الطاقة "مائي" المهندس تركي القرني؛ أن المركز تمكّن خلال الفترة الماضية من تعزيز تجربة المملكة في ترشيد المياه في القطاع الحضري، عبر عدة مبادرات وتطبيقات تقنية رائدة؛ ومنها تطبيق "كشف" الذي يتم تطويره وتحديثه بشكل مستمر؛ لتحسين تجربة المستفيد ورفع جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أنه تحقق من خلال التطبيق كميات وفر مائي تراكمي تجاوزت الـ"8" ملايين م3، وتقديم الخدمة لأكثر من "13" ألف مستفيد.