"تكافل" تُحَفّز طلابها بجائزة "تفوق"

حصل أكثر من 15 ألف طالب وطالبة يمثلون قرابة 2350 مدرسة، على جائزة "تفوق" المقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية مع بداية العام الدراسي الجديد لطلابها وطالباتها في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية في مختلف مناطق المملكة.