إطلاق 22 طائراً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن مثل هذه الإطلاقات تأتي ضمن برامج المركز لإعادة توطين الأنواع المحلية المهدّدة بالانقراض واستعادة التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية الذي يعمل عليه المركز ويعد أولوية له، مؤكدًا أن المراكز المتخصصة في المملكة تضاهي نظيراتها من المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أعلى المعايير المعتمدة.