ولي العهد: العلاقات مع الهند ذات منفعة متبادلة.. والجالية الهندية لعبت دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بالمملكة

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أن العلاقات بين المملكة والهند ذات منفعة متبادلة بين البلدين، ونعمل معها على الفرص المستقبلية ونتعاون لبناء المستقبل.