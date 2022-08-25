القيادة تهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.