القيادة تهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس لويس آلبرتو لاكالي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية.