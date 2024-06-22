رمز للأصالة وأيقونة للتراث.. تبوك تشارك مناطق المملكة في المحافظة على الإبل

وتشارك منطقة تبوك بقية مناطق المملكة في الاهتمام والمحافظة على الإبل بميدانها الذي تأسس في عام 1407هـ، ويتميّز بتنظيم السباقات الموسمية والاحتفالات الرسمية للهجن بالمملكة، ويحتوي على أربعة مضامير؛ تبلغ مسافة الأول 8 كيلومترات، والثاني 4 كيلومترات، والثالث 2 كيلو، والرابع 1500 متر، وتم تجهيزها بسياج حديدي من الجانبين، وتوفير منطقة لخدمة فئات الهجن، إضافة إلى بوابات متحركة في نهاية المضامير، ومنصة رئيسية حديثة تشتمل على مرافق خدمية ومواقف مسفلتة للجمهور، كما أنه يضمّ أكثر من 900 حظيرة للمشاركين في سباقات الهجن، وأكثر من 10 آلاف مطية للمشاركة في السباقات الشتوية والصيفية والإنتاج.