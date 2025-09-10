"كاوست" تُطلق أول منحة "فولبرايت" في المملكة لتعزيز التبادل الأكاديمي العالمي

من جانبه قال القنصل العام للولايات المتحدة في جدة رفيق منصور: "منحة كاوست-فولبرايت للدراسات العليا هي الأولى من نوعها في المملكة، وتجسد القوة التحويلية لبرنامج فولبرايت في بناء جسور التواصل بين الأمم"، مؤكدًا أن هذه الشراكة الرائدة ستقوي الروابط الثقافية، وتعزز التعاون البحثي بين الولايات المتحدة والمملكة من خلال إتاحة الفرصة للطلبة الأمريكيين المتميزين لإجراء أبحاث متقدمة مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس في كاوست، وهي الجامعة التي تسهم بما نسبته 52% من الأبحاث المنشورة في الشرق الأوسط، ومن خلال هذه المبادرة يُفتح آفاقًا غير محدودة للشراكات الثنائية المستقبلية في مجالات العلوم والابتكار".