"سقف سعر الاستقدام".. مختص يبلور القرار ويكشف عقوبة المكتب المخالف

وبيّن: "حدّدت الوزارة السقف الأعلى لكل جنسية، ومثالاً على ذلك فإن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال ، ومن كينيا 10870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال ، ومن الفلبين 17288 ريالاً؛ إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.