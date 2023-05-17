الوزير "آل الشيخ" يؤكّد عمقَ ومتانة العلاقات الثنائية بين السعودية والمغرب

وأكّد الوزيرُ الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال مراسم الاستقبال، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط المملكتين الشقيقتين، معبّرًا عن اعتزازه وتقديره للدعوة الكريمة التي تلقَّاها من نظيره أحمد التوفيق لزيارة المملكة المغربية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في كل ما يخدم العمل الإسلامي، وفق ما يحقّق تطلعات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.