"العيدان" يؤكد أهمية تكاتف الجميع لضمان استمرار بقاء الإبل على قيد الحياة

وشملت المشاركة في المسيرة دول: المملكة العربية السعودية، الجزائر، أنغولا، النمسا، البحرين، بوروندي، كندا، تشاد، التشيك، الكونغو، إنجلترا، فرنسا، الهند، موريتانيا، المغرب، عمان، باكستان، بيرو، قطر، السنغال، إسبانيا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة... وغيرها.