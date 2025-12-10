"كفاءة الطاقة" يكرم 8 فائزين بجائزته في الترشيد والابتكار والتوعية لعام 2025

احتفى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مساء اليوم الأربعاء بالفائزين في جائزة كفاءة الطاقة 2025 في دورتها الأولى، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض، برعاية وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة المركز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب المهتمين والمتخصصين في مجالات كفاءة الطاقة. وقد كرّم سعادة مدير عام المركز الأستاذ ناصر الغامدي الجهات الفائزة في مسارات الجائزة الثلاثة وهي الكفاءة والترشيد، والتطوير والابتكار، والتوعية والتأثير.
وأكد الغامدي أن تكريم هذه الجهود الوطنية يُعد خطوة محورية لتعزيز المبادرات الداعمة لكفاءة الطاقة في المملكة، موضحًا أن الجائزة التي أُطلقت تحت شعار "لنُكافئ الكفاءة" تهدف إلى تحفيز المنظومات العاملة في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد الحفل تكريم ثمانية فائزين في مختلف الفئات، حيث تم تتويج الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فئة القطاع الحكومي، والشركة السعودية للميثانول "الرازي" عن فئة القطاع الخاص، وأكاديمية الحفر العربية السعودية "صدى" عن القطاع غير الربحي، وذلك نظير جهودهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات مستدامة.
كما تم تكريم شركة الحياد للصناعة "فبني" ضمن مسار التطوير والابتكار لما قدمته من حلول تقنية مبتكرة ساهمت في رفع كفاءة الطاقة. وفي مسار التوعية والتأثير، حصد ديوان المظالم الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، وشركة صدارة للكيميائيات عن القطاع الخاص، ومركز التميز في كفاءة الطاقة "CEEE" عن القطاع غير الربحي، فيما نال الدكتور حسين بن محمد باصي الجائزة عن فئة المجتمع والأفراد تقديرًا لمقالاته وجهوده التوعوية التي رفعت مستوى الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.
واختُتم الحفل بتكريم الفائزين، في لحظة عبّرت عن التقدير الرسمي للمبادرات النوعية، والدور الذي تؤديه مختلف الجهات في تعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة في المملكة.