"كفاءة الطاقة" يكرم 8 فائزين بجائزته في الترشيد والابتكار والتوعية لعام 2025

كما تم تكريم شركة الحياد للصناعة "فبني" ضمن مسار التطوير والابتكار لما قدمته من حلول تقنية مبتكرة ساهمت في رفع كفاءة الطاقة. وفي مسار التوعية والتأثير، حصد ديوان المظالم الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، وشركة صدارة للكيميائيات عن القطاع الخاص، ومركز التميز في كفاءة الطاقة "CEEE" عن القطاع غير الربحي، فيما نال الدكتور حسين بن محمد باصي الجائزة عن فئة المجتمع والأفراد تقديرًا لمقالاته وجهوده التوعوية التي رفعت مستوى الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.