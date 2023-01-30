رئاسة الحرمين تطلق "برنامج صناعة الأصولي" وتدشن معرض "مسيرة التعليم في المسجد الحرام"

ويضم المعرض مسيرة علم متأصل عبر العصور حتى العصر الخالي في ظل القيادة في بيت الله الحرام، الذي مر بالعديد من المراحل التي شهدت خلالها العديد من التطورات، وأسهمت في نشر العقيدة الصحيحة في بلدان العالم كافة.