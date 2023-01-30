رئاسة الحرمين تطلق "برنامج صناعة الأصولي" وتدشن معرض "مسيرة التعليم في المسجد الحرام"

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، أولى دورات برنامج صناعة الأصولي (2)، بعنوان "مقدمة في دلالات الألفاظ".
وتناولت الدورة تعريف دلالات الألفاظ الوضعية، إضافة إلى معرفة أهمية الدلالات اللفظية في الشريعة الإسلامية.
ومن جهة أخرى دشنت الرئاسة اليوم المعرض الميداني في المسجد الحرام تحت عنوان "مسيرة التعليم في المسجد الحرام"، الذي يقام بالتعاون بين وكالة شؤون المعارض والمتاحف ووكالة الشؤون العلمية والأكاديمية، ويستمر إلى يوم الخميس القادم.
ويضم المعرض مسيرة علم متأصل عبر العصور حتى العصر الخالي في ظل القيادة في بيت الله الحرام، الذي مر بالعديد من المراحل التي شهدت خلالها العديد من التطورات، وأسهمت في نشر العقيدة الصحيحة في بلدان العالم كافة.
وقال مدير عام معارض المسجد الحرام عبدالعزيز بن محمد العمرو: المعرض الميداني يتضمن التعريف بالخدمات العلمية بالمسجد الحرام، من خلال نماذج وصور تثري الزائرين بالمحتويات النادرة التي تحكي واقع التعليم ومسيرته في المسجد الحرام.
يُذكر أن المعرض يقام في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، إلى يوم الخميس المقبل من الساعة 8 صباحًا إلى 8 مساءً.