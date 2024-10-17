مشروع "عمارة وتوسعة مسجد قباء" ينال جائزة أفضل مشروع إسلامي لعام 2024

وتشكّل الجائزة تكريمًا للمتميزين من الشركات والأفراد في عدة مجالات، تشمل أفضل مطور عقاري، ومستشار هندسي، ومقاول بناء، ومهندس معماري وتصميم، ومقاول أرضيات، ومقاول طرق، إضافة إلى تكريم أفضل القادة في مجال البناء، والتكنولوجيا، والاستشارات الهندسية، والبيئية، وأفضل مدير تنفيذي للتسويق، إلى جانب أفضل مشروع استثماري، ومطوّر موانئ، وأفضل شركة معمارية، ومشروع مبتكر، وأفضل الشركات المتخصّصة في مجال البناء المستدام، ومجال البحث والتطوير في مجال الخرسانة الجاهزة، والخرسانة الخضراء، وشركة إسمنت، والابتكار في إدارة البناء، وإدارة المرافق، والاستشارات الأمنية، وأفضل الشركات في مجال إنشاءات البنية التحتية، وأفضل مشروع نفط وغاز، ومحطة حاويات، وأفضل المشروعات في مجال الحلول الصديقة للبيئة.