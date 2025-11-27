دايكن العالمية تدشن مصنع جديد في المملكة لدعم توسعها الإقليمي

من جهته، أكد شينجي جودو، المدير العام لشركة دايكنالعربية الأقليمي، أن المشاريع الرائدة في المملكة مثل مشروع نيوم وتطوير البحر الأحمر، تشهد طلبًا غير مسبوق على البنية التحتية الموفرة للطاقة. وأضاف: "بعد مرور أكثر من عقد على وجودنا في المملكة، تمثل هذه المبادرة الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة شراكاتنا وأعمالنا الراسخة، كما أنها تدعم أهداف رؤية 2030 في مجالات الاستدامة وتوفير فرص العمل والابتكار والنمو الصناعي، وتعزز قدرتنا على خدمة منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ممهدة الطريق لمبادرات إقليمية مستقبلية".