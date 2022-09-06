انحراف وميَلان للظهر.. تدخل طبي ينقذ شابة بجدة من جنف العمود الفقري

يُذكر أن مستشفى الملك فهد العام بجدة، له باع طويل في إجراء مثل هذه العمليات منذ ٢٠ عامًا، على أيدي أطباء لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه الحالات والحصول على أفضل النتائج، وكان المستشفى قد أجرى خلال النصف الأول من العام الميلادي ٢٠٢٢م ما يقارب (٦.٩٤٣) عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية.