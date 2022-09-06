انحراف وميَلان للظهر.. تدخل طبي ينقذ شابة بجدة من جنف العمود الفقري

أجرى قسم جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بجدة، عملية جراحية تكللت بالنجاح -ولله الحمد- لشابة سعودية في مقتبل العمر كانت تعاني من جنف العمود الفقري مع زيادة انحراف الدرجة وميلان الظهر.
هذا وقد خرجت المريضة بصحة جيدة، ولا تزال تتلقى المتابعة بانتظام في عيادة العظام بالمستشفى للاطمئنان عليها بعد خضوعها للعملية، وسوف يتم أيضًا عمل علاج طبيعي لها في المرحلة اللاحقة بإذن الله.
شارك في العملية الجراحية مجموعة من الأطباء المتخصصين بقيادة الدكتور خالد المدني استشاري العمود الفقري بمستشفى الملك فهد بجدة.
يُذكر أن مستشفى الملك فهد العام بجدة، له باع طويل في إجراء مثل هذه العمليات منذ ٢٠ عامًا، على أيدي أطباء لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه الحالات والحصول على أفضل النتائج، وكان المستشفى قد أجرى خلال النصف الأول من العام الميلادي ٢٠٢٢م ما يقارب (٦.٩٤٣) عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية.