التوسع في استقبال الطلاب الخليجيين.. أبرز توصيات اجتماع عمداء القبول بمؤسسات التعليم العالي لدول التعاون

خلُص الاجتماع التاسع عشر لعمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل الخميس الماضي- إلى عدد من التوصيات في ختام أعمال الاجتماع الذي ضم 42 عميد قبول وتسجيل في جامعة المملكة والخليج.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله آل مريح أمين لجنة القبول والتسجيل بجامعات التعليم العالي ومؤسساته بدول مجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع خلص لحزمة من التوصيات وهي وضع خطة خمسية لاستضافة جامعات أعضاء لجنة الاجتماعات القادمة للأعوام 2024- 2028؛ للوقوف على التوصيات الماضية وطرح مواضيع مستجدة ومشتركة، كما أوصت اللجنة بدعم التوسع في قبول الطلاب الخليجيين والتبادل الطلابي الدولي في التخصصات النوعية والمتميزة بمراحل ومستويات متنوعة، وجعل جامعات دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأولى الجاذبة للطلبة الدوليين، وتنويع وسائل وأساليب التعليم للطلبة الدوليين بإتاحة التعلم عن بُعد والتعليم المدمج التزامني واللا تزامني؛ لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الطلبة للالتحاق بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد جهات ووسائل وطرق لتوثيق مسوغات القبول للطلبة المتقدمين على جامعات دول مجلس التعاون الخليجي بكفاءة عالية ومصداقية بإجراءات واضحة وشفافية عالية، والاستفادة من تجارب الجامعات الدولية المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف "آل مريح" أن من ضمن التوصيات: التوصية بقبول الطلبة المبدعين في مجالات إبداعهم وفق ضوابط وإطار عام محدد، على أن تضع الجامعات إجراءاتها وشروطها الخاصة التي تتناسب مع تخصصاتها ومواردها وسياساتها، والنظر في قبول المتفوقين من خلال آليات ومقاييس تحددها الجامعة لاستقطابهم نحو تخصصات جامعية تناسب وتسرّع قبولهم على تلك التخصصات، وآليات واستراتيجيات أكاديمية ملائمة، والنظر في رعاية الموهوبين وتقديم الميزات والحوافز الخاصة بهم لرفع مستوى المنافسة في جذبهم واستقطابهم للالتحاق بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والتوصية بمتابعة الموهوبين بعد قبولهم الجامعي، ودراسة مدى ارتباط مواهبهم في معايير القبول الجامعي المعتمدة لدى الجامعات ورعايتهم خلال دراستهم وبعد تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل، وإيجاد تنظيم لحوكمة تصنيف الطلبة ذوي الإعاقة وضوابط قبولهم في الجامعات والتخصصات المتاحة لهم، والمواءمة والتهيئة المترتبة على قبولهم، والتوسع في قبولهم ودمجهم.
ولفت "آل مريح" إلى انتقال أمانة لجنة القبول والتسجيل بجامعات التعليم العالي ومؤسساته بدول مجلس التعاون الخليجي إلى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لأول مرة؛ لما تتميز به من موقع جغرافي وإرث أكاديمي عريق امتد على مدى أربعة عقود.
وتَسَلّم "آل مريح" بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أعمال أمانة اللجنة من عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط؛ باعتباره أمينًا سابقًا للجنة، وتم تعيين تركي التركي سكرتيرًا لأمانة اللجنة.