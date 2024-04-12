"الصلاحية والبسترة".. 10 نصائح من "مستشفى الملك سلمان" للوقاية من التسمم الغذائي
كشف مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن 10 وسائل للوقاية من التسمم الغذائي.
وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، الوسائل العشرة، يقول: "تأكّد من تاريخ صلاحية الأطعمة والمشروبات، و"نظف الأواني قبل إعداد الطعام وتناوله"، واحفظ الطعام في الثلاجة، أو حضّر ما يكفي للوجبة الواحدة".
وأضاف في إنفوجراف معلوماتي: "اغسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها"، و"تجنب تناول الحليب ومشتقّاته غير المبسترة، واللحوم غير المطهوة جيدًا"، "اعزل الأطعمة النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل".
وتابع: "تجنب تخزين الطعام المطهوّ أثناء التنقل لفترات طويلة"، و"لا تترك الطعام مكشوفًا ومعرّضًا للتلوث والحشرات"، و"تخلص من الطعام عند الشك في سلامته من ناحية تغيير الطعم واللون، والرائحة، والقوام"، واغسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وقبل وبعد تناول الطعام".