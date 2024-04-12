"الصلاحية والبسترة".. 10 نصائح من "مستشفى الملك سلمان" للوقاية من التسمم الغذائي

وتابع: "تجنب تخزين الطعام المطهوّ أثناء التنقل لفترات طويلة"، و"لا تترك الطعام مكشوفًا ومعرّضًا للتلوث والحشرات"، و"تخلص من الطعام عند الشك في سلامته من ناحية تغيير الطعم واللون، والرائحة، والقوام"، واغسل اليدين بالماء والصابون قبل تحضير الطعام وقبل وبعد تناول الطعام".