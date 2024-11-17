وزير التجارة يفتتح المؤتمر الوطني التاسع للجودة تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"

وأضاف أن الجميع يفخر بما حققته المملكة من إنجازات ضمن رؤيتها الطموحة 2030، وتقدمها الملحوظ في تبنّي وتطبيق التقنيات المتقدّمة لتعزيز ممارسات الجودة، الذي يعكس ريادة حقيقية في استثمار التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الأداء وجودة الحياة، مشددًا على أن ذلك ما كان ليتم إلا بفضل الله سبحانه، ثم الدعم والتوجيه المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ؛ لترسيخ ثقافة الجودة، وتطبيق ممارساتها في مختلف الأنشطة، مما كان له الأثر الأكبر في تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية، وطموح الوطن وازدهاره.