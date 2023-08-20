استراتيجية "كاوست" تخلق من الابتكار والعلوم فرصاً اقتصادية

يُتوقع أن تفتح هذه الاستراتيجية آفاق التعاون وعقد الشراكات مع القطاع الخاص لنلمس أثرها الاقتصادي ليصب في أهداف رؤية ٢٠٣٠ التي جاء في برامجها خدمة البشرية في مجموعة قطاعات علمية وصناعية ومهنية، وتعزيز المكانة العلمية للمملكة، كان في أولويات الرؤية البيئة والتكنولوجيا ومستقبل الطاقة والفضاء والثورة الرقمية وهذا يتقاطع بشكل واضح مع الاستراتيجية.