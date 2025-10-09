إمارة عسير: إغلاق عدد من "اللاونجات" المخالفة وتأكيد الحزم في حماية الذوق العام

وأكدت الإمارة في بيانها رفضها المطلق لأي ممارسات لا تتسق مع القيم والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لتلك المخالفات، وأن العدالة ستطال كل من يسيء للذوق العام أو يتجاوز التعليمات.