إمارة عسير: إغلاق عدد من "اللاونجات" المخالفة وتأكيد الحزم في حماية الذوق العام

أعلنت إمارة منطقة عسير تنفيذ الجهات المعنية جولات رقابية شاملة على بعض الصالات (اللاونجات)، أسفرت عن ضبط مخالفات تمسّ الذوق العام وتخالف الأنظمة والتعليمات، حيث وجّه سمو أمير المنطقة – حفظه الله – بإغلاقها فورًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأكدت الإمارة في بيانها رفضها المطلق لأي ممارسات لا تتسق مع القيم والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لتلك المخالفات، وأن العدالة ستطال كل من يسيء للذوق العام أو يتجاوز التعليمات.
كما حذّرت من أي محاولات مشابهة مستقبلًا، مؤكدة أن من يثبت تورطه سيعرّض نفسه للمساءلة والعقوبات الرادعة.
واختتمت الإمارة بيانها بالتأكيد على أن احترام النظام وصون المجتمع ليس خيارًا، بل واجب على الجميع.