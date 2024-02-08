مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة سيدة مع السمنة المفرطة بعملية منظار معقدة

وقال د. حفظي الرطروط استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة، أن المريضة راجعت مشتكية من أعراض كعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية، وعلى النوم إلا في حالة الجلوس، وآلام المفاصل وضعف الحركة، وخضعت لحزمة من الفحوصات الطبية شملت تحاليل الدم وأشعة الصدر وتخطيط القلب، ومن ثم أجري لها تقييم صحي شامل، حيث عرضت على أطباء الصدرية والقلب والغدد، علماً بأنها خضعت من قبل لعمليتين جراحيتين بفتحات كبيرة، الأولى لاصلاح التصاقات وانفجار في الأمعاء، والثانية لإزالة المرارة الأمر الذي جعل من إجراء عملية تكميم المعدة أو تحويل المسار ينطوي على الكثير من التعقيد.