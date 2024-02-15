بالفيديو.. "المنيف" لـ "يا هلا بالعرفج": أرقص مع الطبيعة.. وهذا ما أفعله أثناء المشي
استعرض البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الدكتور "خالد المنيف" تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي الذي يعتبره متعة وتجديدًا للطاقة، وهو يفضل ممارسة التسبيح أثناء المشي ويقول: "أعانق وأرقص مع الطبيعة، وأخرج من رأسي وأنا أمشي".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأربعاء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب، استعرض عامل المعرفة "العرفج" كتاب "كيف تكون مفكرًا ناقدًا لامعًا" للدكتور "مصطفى الهيلات"، وهو كتاب يعرّف بالتفكير الناقد ويذكر أهم مميزاته ومعوقاته ومهاراته، كما عرض مقطع فيديو للأستاذين "علي القرني" و"تركي المحمود" يستعرضان الكتاب.
وفي فقرة البرواز، استعرض البرنامج تغريدة "عبدالله البرقاوي" نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" يقدم من خلالها نصائح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلّق "العرفج" قائلًا: "الحرية مقرونة بالمسؤولية".
وفي سياق فقرة "سيرة وتر"، يروي الشاعر "عبداللطيف آل الشيخ" قصة أغنية "أخذت العهد" التي كتب كلماتها وغنتها الفنانة "أحلام الشامسي" من ألحان الملحن "بندر سعد".