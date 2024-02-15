بالفيديو.. "المنيف" لـ "يا هلا بالعرفج": أرقص مع الطبيعة.. وهذا ما أفعله أثناء المشي

استعرض البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الدكتور "خالد المنيف" تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي الذي يعتبره متعة وتجديدًا للطاقة، وهو يفضل ممارسة التسبيح أثناء المشي ويقول: "أعانق وأرقص مع الطبيعة، وأخرج من رأسي وأنا أمشي".