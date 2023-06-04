"عقارات الدولة": هذه ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

يأتي هذا فيما جاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط، على النحو التالي: أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلًا بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية.