"المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يطلق النسخة الأولى من "جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن"

وتتضمن المشاركة في النسخة الأولى من الجائزة العديد من المعايير تتمثل في: أن تكون المنظمة غير الربحية المرشحة حاصلة على ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وألا يكون على الجمعية مخالفات لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأن تكون الخدمات والمبادرات ضمن أهداف الجمعية المنصوص عليها في لائحة الجمعية، وأن تكون المبادرة المرشحة للجائزة موجهة لخدمة ضيوف الرحمن، وأن تشارك المنظمة في مسار واحد من مسارات الجائزة، وأن تقدم المنظمة الوثائق والمستندات الداعمة للبرامج والمبادرات المقدمة لضيوف الرحمن، وأن تقدم المنظمة توصيف دقيق مكتوب ومرئي للبرامج والمبادرات، وأن يكون هناك تحديد واضح لحجم المستفيدين من البرامج والمبادرات، وأن يكون هناك توثيق للجهود المقدمة وأثرها الإيجابي، وأن تحدد المنظمة حجم المتطوعين والعاملين المشاركين في تنفيذ البرامج والمبادرات، وعدم التأخر عن الموعد المحدد لتسليم طلبات الترشيح، والالتزام بالنماذج المحددة ‎والمعايير الضابطة لتلك المرفقة مع النماذج، والتقيّد بالخط الزمني للجائزة والمواعيد المحددة في صفحة الجائزة بالموقع الإلكتروني للمركز، ومراعاة عدم التقصير في إنجاز المبادرة أو تقديم الخدمة المطلوبة التي على أساسها تم الترشيح حتى لا يتعرض المشاركين إلى الاستبعاد مباشرة من المسابقة.