"السديس" يعتمد جائزة مؤسسية لمنسوبي الرئاسة ويعزز مسارات التحفيز والتطوير

كما تم خلال الاجتماع بحث آليات بناء شراكات مع القطاع غير الربحي، للاستفادة من خبراته في دعم برامج الرئاسة وتطوير خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية بما يواكب رؤية المملكة 2030.