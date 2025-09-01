"السديس" يعتمد جائزة مؤسسية لمنسوبي الرئاسة ويعزز مسارات التحفيز والتطوير

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماعًا بمقر الرئاسة، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي وتحفيز منسوبي ومنسوبات الرئاسة.
وشهد الاجتماع إقرار جائزة للتميّز والإبداع خاصة بكوادر الرئاسة، تهدف إلى تعزيز جودة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي وتعميق الانتماء الوظيفي، إلى جانب إطلاق جائزة تنافسية بين الوحدات الإدارية لتحفيز المبادرات النوعية.
كما تم خلال الاجتماع بحث آليات بناء شراكات مع القطاع غير الربحي، للاستفادة من خبراته في دعم برامج الرئاسة وتطوير خدماتها المقدمة في الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية بما يواكب رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الرئاسة المستمرة لتطوير العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكات المجتمعية، وتحقيق التكامل الإداري بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.