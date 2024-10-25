"تعليم الطائف": 305 طلاب اجتازوا اختبار تحديد المستوى للمرحلة الثانوية

وأوضح "الغامدي" أنّ اختبار تحديد المستوى لعام 1446هـ، استهدف طلبة المرحلة الثانوية، ويشمل الاختبار الطلاب والطالبات من عمر 21 سنة وأكثر للسعوديين فقط، ويهدف إلى تقويم الطلاب والطالبات للتحقُّق من امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية في مجموعة من المواد، وبناءً على الدرجة التي يحصل عليها يتمّ إلحاقه بالصف المناسب له لإكمال تعليمه وفق إجراءات وضوابط محددة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الزملاء والزميلات في إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.