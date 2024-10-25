"تعليم الطائف": 305 طلاب اجتازوا اختبار تحديد المستوى للمرحلة الثانوية

قدمت الإدارةُ العامة للتعليم بالطائف التهنئةَ للطلاب والطالبات المجتازين "اختبار تحديد المستوى للمرحلة الثانوية" لعام 1446هـ، والبالغ عددهم 305 طلاب وطالبات.
وفي التفاصيل: دعت الإدارةُ الطلابَ لمراجعة إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري في مبنى الإدارة بالفيصلية، يوم الأحد 24 ربيع الآخر 1446هـ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لاستلام إفادة الاجتياز.
وعقدت الإدارةُ العامة للتعليم في محافظة الطائف اختبارَ تحديد المستوى لهذا العام 1446هـ يوم الثلاثاء 12-04-1446هـ، في مسرح الإدارة العامة للتعليم في الفيصلية، والإدارات النسائية ومبنى التعليم بالحلقة.
من جهته بارك الدكتورُ سعيد بن عبدالله الغامدي المدير العام للتعليم في الطائف، للطلبة المجتازين اختبار تحديد المستوى؛ آملًا منهم سرعة مراجعة الإدارة لاستلام إفادة الاجتياز حسب الرسالة النصية "SMS" التي وصلتهم عبر جوالاتهم من حساب الإدارة.
وأوضح "الغامدي" أنّ اختبار تحديد المستوى لعام 1446هـ، استهدف طلبة المرحلة الثانوية، ويشمل الاختبار الطلاب والطالبات من عمر 21 سنة وأكثر للسعوديين فقط، ويهدف إلى تقويم الطلاب والطالبات للتحقُّق من امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية في مجموعة من المواد، وبناءً على الدرجة التي يحصل عليها يتمّ إلحاقه بالصف المناسب له لإكمال تعليمه وفق إجراءات وضوابط محددة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الزملاء والزميلات في إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.