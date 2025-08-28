بدء أعمال السجل العقاري لـ (65,217) قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة جدة: (حي الربيع، وحي الغربية، وحي العبير، وحي البحيرات، وحي الجزيرة، وحي الزهور، وحي الزمرد، وحي الغدير، وحي الخليج، وحي الدرة، وحي الشويضي، وحي البغدادية الغربية، وحي العمارية، وحي الصحيفة، وجزءًا من ميناء جدة الإسلامي، البلد/ 002001117، البلد/ 002001026، البلد/ 002001182، البلد/ 002001027)، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء والمخططات جرى وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء، التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.