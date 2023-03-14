"الأمن الغذائي" تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي لموسم 2023

وأوضح المحافظ المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الهيئة وفروعها استكملت الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام وذلك من خلال المنصة الرقمية "محصولي"، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية، وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أياً من فروع الهيئة.