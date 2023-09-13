رابطة العالم الإسلامي تُطلق الهُوية البصريّة للهيئة العالميّة للحُقوقيين مؤكدةً أنها حظيت بالموافقة الرسمية على تأسيسها

فيما أشار فضيلة أمين الهيئة المكلف، مساعد وكيل الشؤون القانونية برابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد اللطيف بن يوسف المطلق إلى أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية وعلى ضوئها ستنطلق وفق رسالة وأهداف الرابطة المسماة في نظامها الأساسي، وستكون إضافة مؤسسية مهمة لخدمة القضايا الإسلامية المعاصرة بخاصة والإنسانية بعامة فعدالة الإسلام واضحة وشاملة لاتُفرق في قيمها، ولاتزدوج معاييرها، كما ستكون الهيئة بعون الله فاعلة في الحوارات والنقاشات الحقوقية وبالأخص مسائل الشبهات والاستفسارات المتعلقة ببعض التشريعات الإسلامية، وستُشكِّلُ الهيئة لجاناً مختصةً لذلك متنوعةً بحسب موضوعاتها.