بمشاركة خبراء عالميين.. "قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية 2023" تواصل أنشطتها

واستعرض المتحدثون كيف ساهمت رؤية المملكة 2030 في تحولها إلى قوة صناعية رائدة، إلى جانب تناول اتجاهات الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، والقدرات الأساسية للعلوم البيولوجية في مجال البحث والتطوير في مجال اللقاحات وتصنيعها، واستراتيجيات جعل الابتكار حقيقة واقعة مع التركيز على متطلبات التصنيع المستقبلية، ومعلومات قيمة حول التجارب السريرية للقاحات، وتحديات ورحلة المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح MERS CoV في الشؤون الصحية بالحرس الوطني، وأن تعمل الشؤون الصحية بالحرس الوطني وكيمارك على بناء خبرات في المراحل المبكرة من التجارب السريرية، التي ستعمل على تطوير نظام متكامل يساعد في تسريع وتيرة تطوير لقاحات الطوارئ، وبناء برنامج رائد لتطوير اللقاحات من الأساسيات إلى التسويق متعدد الاستخدامات لمعالجة كل من الجائحات والاحتياجات العادية، إضافة إلى تطوير وتصنيع العلاجات، والدقة الديناميكية الرائدة في مجال الطب الدقيق، وحلول تحليلية لتسهيل تطوير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة العلاجية، وتصميم وتصنيع لقاح يعتمد على mRNA، ونهج جديد للعلاج بقمع الاورام، وتحويل علاج الامراض بأساليب علاجية جديدة، وأن تحظى الحكومات بإدارة سلسة من خلال تمكين فرق العمل واتخاذ القرارات السريعة مع الحفاظ على السلامة والجودة لتطوير نماذج لقاحات بشكلٍ أسرع.