ندى الهلابي: تمكين القيادات النسائية ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجية "مدل بيست" لتطوير صناعة الموسيقى بالمنطقة

وعن الدور الذي يقوم به مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" في نشر ثقافة المساواة وتعزيز مشاركة المرأة في النهوض بالمشهد الفني والثقافي في المملكة والمنطقة والعالم أوضحت الهلابي أن مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى يركز على تطوير المشهد الموسيقى وإشراك المجتمع كله من جميع الأعمار والفئات في صياغة مستقبل الصناعة بالمنطقة. وقالت "كانت رغبتنا منذ البداية هي مساعدة المهتمين والمهتمات بالموسيقى في اختبار إمكانية العمل الفني وبناء مسيرة مهنية ناجحة في المجالات الإبداعية، وفي النسخة الماضية، سجلت النساء نسبة 48.25% من قائمة المتحدثين فيما يمكن اعتباره نموذجاً على التنوع ومشاركة المرأة، ويعزز ذلك أن المتحدثين والمتحدثات المحليين شكلوا 56% فيما كان نصيب المتحدثين والمتحدثات العالميين 44% من قائمة ضمت أكثر من 300 متحدثاً ومتحدثة من 30 دولة حول العالم، مما يعزز من تبادل الخبرات المحلية والإقليمية والدولية ويثري موضوعات المؤتمر ومحاور مناقشاته ومبادراته المتعددة مثل مبادرة إيقاع المستقبل لدعم ريادة الأعمال في المجال الفني وكذلك مسابقة إكس بيرفورم التي قدمت لنا مواهب جديدة رائعة، ومسابقة ستورم شيكر للفنانين والفنانات في مجال الدي جي، ومعسكر إدارة الفنانين، وبالطبع مبادرة "هنّ" التي تعني بتطوير المواهب النسائية الفنية، وفي هذا المضمار احتضنا أيضاً تعاون لافت وشراكة بين برنامج إيكوال آرابيا لمنصة سبوتيفاي ومبادرة فيم فيست لدعم المواهب النسائية وتوفير مساحة آمنة للمرأة للانطلاق والإبداع الفني".