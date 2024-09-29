"التعلم مدى الحياة".. رؤية سعودية طموحة لتنمية القدرات البشرية وبناء الأجيال

ويشهد التعلم مدى الحياة في السعودية جهودًا عديدة لتفعيله واعتماده كأسلوب حياة، مدعومًا بالعديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز المهارات والمعرفة لدى الأفراد، سواء كانوا طلبة أو مهنيين، ويشمل ذلك الدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسات التعليمية والهيئات المختلفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية، والبرامج الجامعية والدراسات العليا والدورات القصيرة التي تقدمها بعض الجامعات في مجالات متنوعة، والتعليم الإلكتروني الذي يشهد انتشارًا واسعًا، مما يسهل الوصول إلى المعرفة عبر الإنترنت، وكذلك التدريب المهني الذي تقدمه المؤسسات مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.