"الفضلي": تحديد 27 مارس يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء يعزّز جهود حماية البيئة

وبيّن أن استراتيجية المملكة لزراعة الأشجار تقوم على مبدأ الاستدامة؛ حيث تعمل على الاستفادة من مصادر المياه المتجددة، مثل المياه المعالجة ومياه الأمطار والمياه المالحة التي يمكن أن تستخدم في زراعة بعض أنواع الأشجار، كذلك الاستفادة من توظيف التقنية وتطبيق أحدث ما وصلت إليه في هذا المجال، منوّهًا بدور الوزارة في مبادرات السعودية الخضراء؛ حيث تقوم بالإشراف عليها ومتابعتها والتأكد من تنفيذها في موعدها حسب ما هو مخطط لها وفق الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذه المبادرات، لافتًا إلى أن الوزارة تقود عددًا من الملفات التي تُعنى بالتشجير، والتنوع الأحيائي، والرقابة على الالتزام البيئي، والحد من التلوث وغيرها من البرامج البيئية.