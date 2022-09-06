إرث من العلا يحلّق بباريس.. تمثال "لحياني" يزن 800 كجم يضيء "اللوفر"

وتجري أعمال فريق التنقيب في مملكة "دادان"، لاستكشاف مزيدٍ من المعلومات عن تاريخها الحضاري الذي امتد لأكثر من 2500 عام، التي خضعت لحكم حضارة لحيان لعدة قرون، ولا تزال العلا حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية نظير ما تحتويه من آثار.