الإلهام وتحفيز الشباب والعلماء والابتعاث تُمهِّد طريق "الوكالة السعودية للفضاء"

ويحمل هذا القرار معه آمال وطموحات وطن، يمضي قُدمًا برؤية قيادته وعزيمة شبابه لتحقيق الإنجازات، وتبوُّؤ مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة.. وقد جاء ذلك بدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بهدف تمكين الإنسان، وحماية الكوكب، وتشكيل آفاق المستقبل.. وهو رسالة واضحة لأهمية هذا القطاع؛ كونه الاقتصاد القادم عالميًّا.