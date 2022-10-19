إحصائية شهرين.. "الوطني للأرصاد": 316 ساعة استمطار عبر 84 رحلة طيران

أعلن المركز الوطني للأرصاد إحصائية عمليات الاستمطار لشهري "أغسطس وسبتمبر" الماضيين، على 3 مناطق "الطائف - الباحة - أبها"؛ بهدف زيادة نسبة الهاطل المطري.
وبيّن المركز في تقريره الإحصائي الدوري أن ساعات الطيران التي أُجريت بلغت 316 ساعة، أسفرت عن إطلاق أكثر من 1867 شعلة، فيما وصل عدد الرحلات التي شاركت بها 4 طائرات 84 رحلة، وتتم تقنية الاستمطار في أماكن محددة من السحب، للعمل على تغيير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.
يُذكر أن أولى عمليات الاستمطار انطلقت في أبريل من العام الجاري، وشملت مناطق الرياض والقصيم وحائل، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.