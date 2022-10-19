إحصائية شهرين.. "الوطني للأرصاد": 316 ساعة استمطار عبر 84 رحلة طيران

وبيّن المركز في تقريره الإحصائي الدوري أن ساعات الطيران التي أُجريت بلغت 316 ساعة، أسفرت عن إطلاق أكثر من 1867 شعلة، فيما وصل عدد الرحلات التي شاركت بها 4 طائرات 84 رحلة، وتتم تقنية الاستمطار في أماكن محددة من السحب، للعمل على تغيير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.