اللواء "الحربي": يوم التأسيس والاحتفاء به سنويًّا مصدر فخر بتاريخنا العريق

قال اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي: إن بلادنا الغالية تحتفل في يوم 22 من شهر فبراير بذكرى تأسيس وطن عظيم راسخ الجذور بعمق التاريخ.. ذكرى نستذكر فيها تأسيس دولة على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وعلى قيم وثوابت دولة آمنة ومستقرة، رفعت راية التوحيد والأمجاد عامًا تلو عام.