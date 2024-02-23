اللواء "الحربي": يوم التأسيس والاحتفاء به سنويًّا مصدر فخر بتاريخنا العريق

قال اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي: إن بلادنا الغالية تحتفل في يوم 22 من شهر فبراير بذكرى تأسيس وطن عظيم راسخ الجذور بعمق التاريخ.. ذكرى نستذكر فيها تأسيس دولة على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وعلى قيم وثوابت دولة آمنة ومستقرة، رفعت راية التوحيد والأمجاد عامًا تلو عام.
وأضاف اللواء "الحربي": ثلاثة قرون نستذكر فيها تضحيات المؤسس -رحمه الله- ورجاله من أبناء شعبه، ونستقي منها معاني الولاء والفداء للوطن وقيادته، وغرسها في أجيال المستقبل، والعمل بعزم على الرقي به، ومواصلة أمجاده، والمحافظة على أمنه ورفاهيته ومكتسباته.
وأردف: سيظل يوم تأسيس الدولة السعودية والاحتفاء به سنويًّا مصدر فخر بتاريخنا العريق، واعتزاز بقادتنا وتضحياتهم، تجسيدًا للوفاء بين الشعب والقيادة للانطلاق والتقدم، والتصدي لكل من أراد المساس بهذا الوطن، أو حاول زعزعة أمنه والمساس بوحدته.
وفي الختام قال "الحربي": أسأل الله أن يوفق بلادنا الغالية لمزيد من التطور والرخاء في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية -حفظهم الله، وسدد خطاهم-، وأدام الله على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.